Москва24 сен Вести.Мотоциклист Максим Завирюха, которого обвиняют в смертельном наезде на актрису и фотографа Ксению Добромилову, выплатил 2 миллиона рублей в качестве компенсации. Об этом РЕН ТВ сообщает со ссылкой на материалы суда.

Погашение морального и финансового ущерба подтверждает представленный адвокатом подсудимого документ.

Байкеру предъявлено обвинение по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Своей вины он не признал.

Мотоциклист сбил Ксению Добромилову 5 мая. Блогер вышла с камерой на проезжую часть Большой Дорогомиловской улицы в Москве, чтобы сфотографировать экстремальный заезд байкеров. Завирюха не заметил ее и врезался на высокой скорости. Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи.