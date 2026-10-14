Сбившего актрису Добромилову байкера могут приговорить к принудительным работам

Обвинение просит принудительные работы для байкера, сбившего актрису Добромилову Сбившего актрису Добромилову байкера могут приговорить к принудительным работам

Москва14 окт Вести.Гособвинение запросило сбившему насмерть актрису Ксению Добромилову мотоциклисту Максиму Завирюхе два года принудительных работ, передает РИА Новости.

Об этом сказал прокурор во время прений сторон в Дорогомиловском суде Москвы.

Прошу суд признать Завирюху виновным и назначить наказание в виде 2 лет принудительных работ цитирует агентство его слова

Он также запросил удержание с байкера заработной платы в размере 15% в доход государства.

Максим Завирюха сбил пешехода на Большой Дорогомиловской улице в Москве в мае. Погибшей оказалась 34-летняя актриса и фотограф Ксения Добромилова, которая вышла на проезжую часть, чтобы сфотографировать экстремальный заезд байкеров.

Мотоциклисту предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Он признал вину и был отправлен под домашний арест.

Потерпевшей стороной по уголовному делу была признана мать Ксении Добромиловой.