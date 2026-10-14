Москва14 октВести.Гособвинение запросило сбившему насмерть актрису Ксению Добромилову мотоциклисту Максиму Завирюхе два года принудительных работ, передает РИА Новости.
Об этом сказал прокурор во время прений сторон в Дорогомиловском суде Москвы.
Прошу суд признать Завирюху виновным и назначить наказание в виде 2 лет принудительных работцитирует агентство его слова
Он также запросил удержание с байкера заработной платы в размере 15% в доход государства.
Максим Завирюха сбил пешехода на Большой Дорогомиловской улице в Москве в мае. Погибшей оказалась 34-летняя актриса и фотограф Ксения Добромилова, которая вышла на проезжую часть, чтобы сфотографировать экстремальный заезд байкеров.
Мотоциклисту предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Он признал вину и был отправлен под домашний арест.
Потерпевшей стороной по уголовному делу была признана мать Ксении Добромиловой.