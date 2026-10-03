Байкеру дали почти 3 года тюрьмы в Турции за гибель мотоблогерши МотоТани

Байкеру, виновному в гибели МотоТани в Турции, дали почти 3 года тюрьмы Байкеру дали почти 3 года тюрьмы в Турции за гибель мотоблогерши МотоТани

Москва3 окт Вести.Суд в Турции признал байкера Онура Обута виновным в гибели "самой красивой мотоблогерши" России МотоТани и приговорил его к 2 годам 11 месяцам лишения свободы, сообщил бывший муж погибшей девушки Станислав Федоренко в Telegram-канале их семьи.

Мотоблогерша Татьяна Озолина, известная как МотоТаня, погибла 23 июля 2024 года, когда ехала с турецкими байкерами по трассе на юге Турции. Сообщалось, что байкер Обут задел мотоцикл россиянки сзади, после чего ее отбросило в отбойник.

Как рассказал в соцсети бывший муж погибшей байкерши, суд признал Обута главным виновником аварии.

…Суд… назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 11 месяцев. …Суд отказался заменить реальный срок на денежный штраф и отказался сделать его условным отметил он

По словам бывшего мужа, сторона защиты, вероятно, обжалует приговор в апелляции, поэтому приговор суда нельзя считать "финальной точкой".

Ранее в сообществе байкеров выражали обеспокоенность, что виновник трагедии может остаться безнаказанным.