Москва14 октВести.Полтора года принудительных работ назначил суд в Москве мотоциклисту Максиму Завирюхе, сбившему насмерть женщину в мае этого года, сообщает столичная прокуратура.
32-летний Максим Завирюха признан виновным по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Завирюха приговорен к 1 году 6 мес. принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государстваговорится на сайте ведомства
Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года и 6 месяцев.
Прокуратура уточняет, что в начале мая Завирюха ехал на технически исправном мотоцикле BMW по улице Большая Дорогомиловская.
Как отметили в московском надзорном ведомстве, он нарушил требования правил дорожного движения, был невнимателен к дорожной обстановке, не справился с управлением и сбил женщину, которая скончалась от полученных травм.
Ранее в СМИ сообщалось, что 34-летняя актриса Ксения Добромилова вышла на проезжую часть, чтобы сфотографировать экстремальный заезд байкеров.