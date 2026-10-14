Байкера, сбившего актрису Добромилову, приговорили к принудительным работам Сбившему актрису Добромилову байкеру дали 1,5 года принудительных работ

Москва14 окт Вести.Полтора года принудительных работ назначил суд в Москве мотоциклисту Максиму Завирюхе, сбившему насмерть женщину в мае этого года, сообщает столичная прокуратура.

32-летний Максим Завирюха признан виновным по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Завирюха приговорен к 1 году 6 мес. принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства говорится на сайте ведомства

Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года и 6 месяцев.

Прокуратура уточняет, что в начале мая Завирюха ехал на технически исправном мотоцикле BMW по улице Большая Дорогомиловская.

Как отметили в московском надзорном ведомстве, он нарушил требования правил дорожного движения, был невнимателен к дорожной обстановке, не справился с управлением и сбил женщину, которая скончалась от полученных травм.

Ранее в СМИ сообщалось, что 34-летняя актриса Ксения Добромилова вышла на проезжую часть, чтобы сфотографировать экстремальный заезд байкеров.