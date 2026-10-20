Производителя сырков "Ростагрокомплекс" могут оштрафовать на 500 тысяч ФАС может оштрафовать "Ростагрокомплекс" за недобросовестную конкуренцию

Москва20 окт Вести.За недобросовестную конкуренцию производитель глазированных сырков "Ростагрокомплекс" может быть оштрафован, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского.

От 100 до 500 тысяч, в зависимости от разных обстоятельств приводятся в сообщении слова Максима Шаскольского

Еще в марте этого года производителю было выдано предупреждение ФАС России за недобросовестную конкуренцию, после того как правообладатель товарных знаков "Александров К. Б.", обратился с жалобой, в которой указал, что его конкурент (ООО "Ростагрокомплекс") направил в торговые сети письма с требованием прекратить реализацию товаров заявителя, утверждая, что владеет исключительными правами на товарный знак "Б. Ю. Александров". На самом деле это не соответствовало действительности. Поэтому в октябре ФАС признала действия компании недобросовестной конкуренцией. Теперь "Ростагрокомплекс" грозит штраф.