Москва20 октВести.За недобросовестную конкуренцию производитель глазированных сырков "Ростагрокомплекс" может быть оштрафован, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского.
От 100 до 500 тысяч, в зависимости от разных обстоятельствприводятся в сообщении слова Максима Шаскольского
Еще в марте этого года производителю было выдано предупреждение ФАС России за недобросовестную конкуренцию, после того как правообладатель товарных знаков "Александров К. Б.", обратился с жалобой, в которой указал, что его конкурент (ООО "Ростагрокомплекс") направил в торговые сети письма с требованием прекратить реализацию товаров заявителя, утверждая, что владеет исключительными правами на товарный знак "Б. Ю. Александров". На самом деле это не соответствовало действительности. Поэтому в октябре ФАС признала действия компании недобросовестной конкуренцией. Теперь "Ростагрокомплекс" грозит штраф.