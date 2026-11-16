Москва16 нояВести.Завещание создателя бренда творожных сырков "Б. Ю. Александров" Бориса Александрова, которое он составил за несколько дней до смерти, признал законным Мосгорсуд. Об этом сообщает ТАСС.
Признать собственноручное завещание от 9 ноября 2020 года Александрова Бориса Юрьевича в простой письменной форме действительнымговорится в сообщении
В упомянутом завещании сообщалось, что родная дочь предпринимателя Екатерина является единственным наследником товарных знаков.
Борис Александров основал компанию (ныне группа компаний) "Ростагроэкспорт" в 1994 году и наладил выпуск творожных сырков под этой маркой. В 2006 году компания вывела на рынок бренд "Б. Ю. Александров". 30 ноября 2020 года предприниматель умер от ковида. За несколько дней до смерти он от руки написал завещание в пользу дочери Екатерины.
Внебрачная дочь Наталья оспаривала этот документ, усомнившись в его подлинности. Черемушкинский суд Москвы признал завещание действительным, однако Наталья обжаловала это решение в Мосгорсуде.