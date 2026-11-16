Москва16 ноя Вести.Завещание создателя бренда творожных сырков "Б. Ю. Александров" Бориса Александрова, которое он составил за несколько дней до смерти, признал законным Мосгорсуд. Об этом сообщает ТАСС.

Признать собственноручное завещание от 9 ноября 2020 года Александрова Бориса Юрьевича в простой письменной форме действительным говорится в сообщении

В упомянутом завещании сообщалось, что родная дочь предпринимателя Екатерина является единственным наследником товарных знаков.

Борис Александров основал компанию (ныне группа компаний) "Ростагроэкспорт" в 1994 году и наладил выпуск творожных сырков под этой маркой. В 2006 году компания вывела на рынок бренд "Б. Ю. Александров". 30 ноября 2020 года предприниматель умер от ковида. За несколько дней до смерти он от руки написал завещание в пользу дочери Екатерины.

Внебрачная дочь Наталья оспаривала этот документ, усомнившись в его подлинности. Черемушкинский суд Москвы признал завещание действительным, однако Наталья обжаловала это решение в Мосгорсуде.