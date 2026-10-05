Имя Кашпировского еще три года защищено как товарный знак

Кашпировский зарегистрировал свое имя в качестве товарного знака Имя Кашпировского еще три года защищено как товарный знак

Москва5 окт Вести.Анатолий Кашпировский зарегистрировал словесное обозначение "Anatoliy Kashpirovskiy / Анатолий Кашпировский" до 2029 года, поэтому еще три года его имя будет защищено в качестве международного товарного знака, сообщает ТАСС.

Товарный знак зарегистрирован по 12 классам Международной классификации товаров и услуг. В частности, под ним можно выпускать печатную продукцию, оказывать рекламные, образовательные, медицинские и гостиничные услуги, организовывать развлечения и мероприятия, а также предоставлять ряд других услуг уточняется в сообщении

Аналогичный товарный знак был зарегистрирован в США до 2019 года, так что эта регистрация уже прекратила свое действие.

Анатолий Кашпировский умер 3 октября в больнице на 88 году жизни. Он приобрел популярность в конце 1980-х благодаря так называемым лечебным телесеансам.

Ранее сообщалось, что похороны Кашпировского пройдут 8 октября на Троекуровском кладбище.