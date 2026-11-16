РЕН ТВ: из окна ЖК "Лайвер" на севере Москвы выпала девушка

"Прохожие слышали крик": девушка выпала из окна ЖК "Лайвер" на севере Москвы РЕН ТВ: из окна ЖК "Лайвер" на севере Москвы выпала девушка

Москва16 ноя Вести.Девушка выпала из окна ЖК бизнес-класса "Лайвер" на севере Москвы. По словам очевидцев, ее могли вытолкнуть. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Девушка выпала из окна ЖК "Лайнер" на севере Москвы — по словам очевидцев, ее могли толкнуть. Прохожие услышали крик, а затем заметили на земле тело говорится в сообщении СМИ в мессенджере МАХ

Отмечается, что прибывшие на место медики скорой провели пострадавшей реанимационные мероприятия, после чего госпитализировали. Ее состояние оценивается как тяжелое.