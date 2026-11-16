Москва16 нояВести.Девушка выпала из окна ЖК бизнес-класса "Лайвер" на севере Москвы. По словам очевидцев, ее могли вытолкнуть. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Девушка выпала из окна ЖК "Лайнер" на севере Москвы — по словам очевидцев, ее могли толкнуть. Прохожие услышали крик, а затем заметили на земле телоговорится в сообщении СМИ в мессенджере МАХ
Отмечается, что прибывшие на место медики скорой провели пострадавшей реанимационные мероприятия, после чего госпитализировали. Ее состояние оценивается как тяжелое.