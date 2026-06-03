Москва3 июнВести.Отель в баварской общине Лам отказал в размещении супружеской паре из Израиля. После этого разгорелся громкий скандал.
По информации издания Bild, администрация гостиницы использовала формулировку "евреи не допускаются", вызвав шок как у туристов, так и у официальных лиц.
После отказа отеля супруги обратились в Генеральное консульство Израиля в Мюнхене. Кроме того, они отправили жалобу в администрацию интернет-портала, который осуществлял для них бронирование.
Позже прокуратура Мюнхена возбудила уголовное дело по подозрению в разжигании ненависти.
Попытки представителей гостиницы оправдаться, сославшись на волну фейковых бронирований, успехом не увенчались.
Отмечается также, что после произошедшего менеджер отеля стал получать множество звонков с угрозами.