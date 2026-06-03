Bild: баварский отель оказался в центре скандала из-за отношения к евреям

Прокуратура Мюнхена возбудила уголовное дело из-за отказа отеля заселить евреев Bild: баварский отель оказался в центре скандала из-за отношения к евреям

Москва3 июн Вести.Отель в баварской общине Лам отказал в размещении супружеской паре из Израиля. После этого разгорелся громкий скандал.

По информации издания Bild, администрация гостиницы использовала формулировку "евреи не допускаются", вызвав шок как у туристов, так и у официальных лиц.

После отказа отеля супруги обратились в Генеральное консульство Израиля в Мюнхене. Кроме того, они отправили жалобу в администрацию интернет-портала, который осуществлял для них бронирование.

Позже прокуратура Мюнхена возбудила уголовное дело по подозрению в разжигании ненависти.

Попытки представителей гостиницы оправдаться, сославшись на волну фейковых бронирований, успехом не увенчались.

Отмечается также, что после произошедшего менеджер отеля стал получать множество звонков с угрозами.