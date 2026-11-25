Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после ЧП с электричками

Прокуратура начала проверку после наездов электричек на трех людей в Петербурге Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после ЧП с электричками

Москва25 ноя Вести.Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту двух происшествий вечером 24 ноября. Электропоезда травмировали подростка и двух девушек. Об этом ведомство сообщило на платформе MAX.

Подросток и одна из девушек погибли, вторая девушка попала в больницу в тяжелом состоянии.

Один случай произошел на участке между Царским Селом и Павловском, второй - на перегоне Воздухоплавательный парк - проспект Славы.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства травмирования подростка и двух девушек электропоездами на участке между станциями Царское Село и Павловск, а также на перегоне Воздухоплавательный парк - проспект Славы вечером 24 ноября 2026 года говорится в публикации

Прокуратура оценит, как соблюдались требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее сообщалось, что вечером 24 ноября возле станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский электричка сбила двух подруг. Одна из них погибла, вторую с множественными переломами госпитализировали.