В Ленобласти прокуратура проводит проверку после гибели двухлетнего ребенка

Прокуратура организовала проверку по факту гибели ребенка в Ленобласти В Ленобласти прокуратура проводит проверку после гибели двухлетнего ребенка

Москва29 авг Вести.В Волховском районе Ленинградской области прокуратура организовала проверку после того как тело двухлетнего мальчика было найдено в пруду в деревне Надкопанье, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего говорится в сообщении

Мальчик пропал в деревне Надкопанье возле рек Паша и Косопаша. В его поисках принимали участие спасатели, полицейские и добровольцы.

По информации СМИ, погибший ребенок - сын петербургского режиссера Петра Демкина.