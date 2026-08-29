Москва29 авгВести.В Волховском районе Ленинградской области прокуратура организовала проверку после того как тело двухлетнего мальчика было найдено в пруду в деревне Надкопанье, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшегоговорится в сообщении
Мальчик пропал в деревне Надкопанье возле рек Паша и Косопаша. В его поисках принимали участие спасатели, полицейские и добровольцы.
По информации СМИ, погибший ребенок - сын петербургского режиссера Петра Демкина.