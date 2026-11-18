Москва18 ноя Вести.Прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении ведущего телеканала "Дождь" (СМИ-иноагент и нежелательная организация в РФ) Михаила Шевелева (внесен в реестр иноагентов в РФ). Об этом сообщает надзорный орган Москвы в мессенджере МАХ.

Прокуратурой Центрального административного округа инициировано уголовное преследование в отношении Михаила Шевелева за участие в деятельности нежеланной иностранной организации… Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Шевелева по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ говорится в сообщении ведомства

Журналист уже попадал в поле зрения правоохранителей за указанное правонарушение и привлекался к административной ответственности, однако продолжил свою деятельность на "Дожде". Известно, что он проживает за пределами России.