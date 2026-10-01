Москва1 октВести.В Санкт-Петербурге обнаружено тело молодого мужчины. Это может быть 23-летний IT-специалист, пропавший в Северной столице неделю назад, сообщает Mash на Мойке.
Парня без признаков жизни нашли в парке на Крестовском острове.
Тело пока не опознанного мужчины обнаружили в Лебяжьем прудупишет паблик
Молодого человека в последний раз видели в ресторане с друзьями на Крестовском острове 25 сентября. После этого он перестал выходить на связь.
Родственники в ближайшее время отправятся на опознание.
Глубина Лебяжьего пруда в некоторых местах достигает 4 метров.