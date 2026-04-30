С актрисой из "Реальных пацанов" Мироновой попрощаются в театре 3 мая

Прощание с актрисой из "Реальных пацанов" Мироновой состоится 3 мая С актрисой из "Реальных пацанов" Мироновой попрощаются в театре 3 мая

Москва30 апр Вести.Прощание с заслуженной артисткой РФ Натальей Мироновой, сыгравшей в сериале "Реальные пацаны", пройдет 3 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония состоится в Лысьвенском театре драмы имени Анатолия Савина.

Похороны будут третьего мая здесь же, в Лысьве, где она жила. Прощание будет в театре цитирует агентство замдиректора театра Елену Кареву

О смерти 55-летней Мироновой стало известно в четверг, 30 апреля. Она была ведущей актрисой Лысьвенского театра драмы и сыграла там более 50 ролей.