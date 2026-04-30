Москва30 апрВести.Прощание с заслуженной артисткой РФ Натальей Мироновой, сыгравшей в сериале "Реальные пацаны", пройдет 3 мая. Об этом сообщает ТАСС.
Церемония состоится в Лысьвенском театре драмы имени Анатолия Савина.
Похороны будут третьего мая здесь же, в Лысьве, где она жила. Прощание будет в театрецитирует агентство замдиректора театра Елену Кареву
О смерти 55-летней Мироновой стало известно в четверг, 30 апреля. Она была ведущей актрисой Лысьвенского театра драмы и сыграла там более 50 ролей.