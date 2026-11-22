Прощание с режиссером монтажа Иваном Лебедевым завершилось в Москве В Москве простились с режиссером монтажа Иваном Лебедевым

Москва22 ноя Вести.В Москве завершилась церемония прощания с режиссером монтажа Иваном Лебедевым, работавшим над фильмами "Бумер", "Аритмия", "Снегирь" и сериалами "Шторм", "Содержанки" и "Беспринципные". Об этом сообщает ТАСС.

Гражданская панихида состоялась в Прощальном зале Федерального центра мозга и нейротехнологий на улице Островитянова. На прощание пришли более 200 человек – кинематографисты разных поколений, актеры, студенты. При входе в зал выстроилась длинная очередь.

К концу церемонии гроб был усыпан букетами роз, хризантем и гвоздик. 10 венков возложили от близких и коллег. Вся церемония прощания продолжалась около часа. Сегодня же тело режиссера будет кремировано.

Иван Лебедев скончался 19 ноября от инфаркта, ему было 62 года.

Среди фильмов, в которых работал Лебедев, - "Бумер", "Аритмия", "Все умрут, а я останусь", "Как я провел этим летом", "Снегирь", а также сериалы "Шторм", "Беспринципные", "Содержанки", "Небесный суд".

За работу режиссера монтажа в фильме "Кончится лето" Лебедев получил премию "Ника" в 2025 году.