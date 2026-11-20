Москва20 нояВести.Режиссера монтажа фильмов "Бумер" и "Аритмия" Ивана Лебедева будут кремировать. Об этом ТАСС рассказал друг семьи. Церемония прощания пройдет 22 ноября.
Прощание будет в воскресенье, в больнице на Юго-Западе. Затем Ивана кремируютуточнил источник
Лебедев родился 6 апреля 1964 года. Среди фильмов, в которых он работал, - Бумер", "Аритмия", "Как я провел этим летом", "Снегирь", а также сериалы "Шторм", "Содержанки", "Беспринципные".
В 2025 году Лебедеву вручили премию "Ника" как лучшему режиссеру монтажа за фильм "Кончится лето".
Иван Лебедев ушел из жизни в возрасте 62 лет.