Режиссер монтажа фильмов "Бумер" и "Аритмия" скончался на 63-м году жизни

Не стало режиссера монтажа Ивана Лебедева Режиссер монтажа фильмов "Бумер" и "Аритмия" скончался на 63-м году жизни

Москва19 ноя Вести.Режиссер монтажа Иван Лебедев, известный по работам над фильмами "Бумер", "Аритмия" и сериалом "Беспринципные", ушел из жизни в возрасте 62 лет. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на окружение режиссера.

Умер Иван. Он давал мастер-класс студентам. И во время этого мастер-класса вдруг исчез из эфира поделилась собеседница

Лебедев родился 6 апреля 1964 года. Среди фильмов, в которых он работал, - оба "Бумера", "Все умрут, а я останусь", "Шиzа", "Как я провел этим летом", "Снегирь", а также сериалы "Шторм", "Содержанки", "Беспринципные".

В 2025 году за лучшую работу режиссера монтажа Лебедев получил премию "Ника" за фильм "Кончится лето".

По предварительным сведениям, причиной смерти Лебедева стал инфаркт.