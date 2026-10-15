Водитель, протаранивший забор и школу в Омске, мог потерять сознание за рулем

Протаранивший школу в Омске водитель не был пьян, а потерял сознание за рулем Водитель, протаранивший забор и школу в Омске, мог потерять сознание за рулем

Москва15 окт Вести.Стали известны подробности утренней аварии в Омске, в которой водитель врезался в фасад школы. Как рассказал директор учебного заведения Наталья Тижина, которая прибыла на место происшествия сразу после аварии и смогла пообщаться с водителем, мужчине стало плохо за рулем, сообщает ИС "Вести".

Инцидент произошел в начале шестого утра. Водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, а затем на полной скорости влетел в металлическое ограждение, протаранил фасад учебного учреждения и перевернулся.

До сих пор на месте ДТП виден тормозной путь, осколки стекол, поврежденный фасад школы и искореженный металлический забор, который сотрудники школы своими силами с утра восстанавливали.

По предварительным данным, водитель мог потерять сознание в тот момент, когда он ехал по Омской улице. К счастью, никто не пострадал, так как в эти часы на улицах немноголюдно.

Водитель в адекватном состоянии. ГАИ прибыла на место, освидетельствовали, что он не пьяный, все с ним в порядке ...говорит, что он готов за свой счет восстановить все, тот ущерб, который нанес рассказала директор

Она подчеркнула, что школа работает в очном режиме, ни питание, ни уроки не сокращены.

Водителя сразу же забрали в больницу для оценки состояния. Ситуация находится на контроле ГИБДД.