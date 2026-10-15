В Омске лихач на огромной скорости перевернулся и врезался в фасад школы

Лихач на перевернувшейся машине протаранил здание школы в Омске В Омске лихач на огромной скорости перевернулся и врезался в фасад школы

Москва15 окт Вести.В Омске привлекут к ответственности водителя, который в результате нарушения ПДД совершил наезд на фасад школы, сообщает областное УМВД в MAX.

Сообщение о ДТП поступило в Госавтоинспекцию сегодня около 5 утра. Прибывшие на место аварии правоохранители установили, что 30-летний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara не справился с управлением и допустил наезд на бордюрный камень и металлическое ограждение.

После чего автомобиль опрокинулся и произошел наезд на фасад школы говорится в публикации

В результате ДТП пострадал только водитель иномарки. С полученными травмами его доставили в больницу.

На него составлен протокол об административном правонарушении за повреждение дорожных сооружений, а также за отсутствие ОСАГО.