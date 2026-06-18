Российская ВГА возбудила дело против украинской певицы за поддержку ВСУ

Против певицы Тины Кароль возбудили уголовное дело о дискредитации армии Российская ВГА возбудила дело против украинской певицы за поддержку ВСУ

Москва18 июн Вести.В отношении украинской певицы Тины Кароль возбуждено уголовное дело о дискредитации ВС России, заявили в управлении внутренних дел военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области.

Уточняется, что певица подозревается в финансировании украинских формирований.

Возбуждено уголовное дело в отношении украинской певицы Либерман Татьяны [ее настоящее имя]. Кароль посетила стабилизационный пункт и командно-наблюдательный пункт украинских формирований, заявила о своей поддержке действий украинских сил говорится в сообщении

Ранее Советский районный суд Ростова-на-Дону признал местного жителя виновным по административному делу о дискредитации российской армии в домовом чате.