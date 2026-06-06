Пункты сбора подарков для бойцов СВО и детей из новых регионов открыты в Москве В Москве открыли летние "Домики добра" для сбора подарков бойцам СВО

Москва6 июн Вести.Летние "Домики добра" проекта "Москва помогает" открылись в столице. Сюда люди приносят подарки для бойцов СВО и детей из новых регионов. Об этом в MAX рассказал мэр Сергей Соябнин.

Павильоны работают в рамках проекта "Лето в Москве" на 30 фестивальных площадках "Московских сезонов" говорится в сообщении

Для бойцов приносят одежду, чай, растворимый кофе и чай, энергетические батончики, орехи и сухофрукты в вакуумной упаковке, сгущенку в тюбиках, сладости. Детям - игрушки, настольные игры, книги, кондитерские изделия.

Все дары волонтеры упакуют и передадут по назначению. Уточняется, что товары должны оставаться в упаковке и иметь бирки. У продуктов срок годности должен быть не менее трех месяцев.