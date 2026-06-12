Путин дал совет недругам России: не воюйте с нами

Путин дал совет недругам России Путин дал совет недругам России: не воюйте с нами

Москва12 июн Вести.Совет недругам России дал президент страны Владимир Путин на встрече с военнослужащими, участниками специальной военной операции.

Глава государства подчеркнул, что Россия будет твердо стоять на защите своих территорий и добьется поставленных целей. Президент призвал к мирному сосуществованию и решению всех вопросов за столом переговоров, но без попыток диктовать условия, ставить ультиматумы.

Не воюйте с Россией. Никогда не пытайтесь этого делать сказал он

Ранее Путин отметил, что РФ готова вести переговоры по Украиной, но с учетом реалий на земле.