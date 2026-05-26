Москва26 маяВести.Президент России Владимир Путин заявил, что принцип срока давности не должен распространяться на преступления против человечности. При этом во всех остальных случаях этот принцип необходим.
Соответствующее заявление глава государства сделал во время рабочей встречи с президентом Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" Александром Шохиным.
Есть только один вид правонарушений, один вид преступлений, к которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности, – это преступление против человечностисказал Путин
Как уточнил президент России, во всех остальных случаях сроки давности необходимы для соблюдения интересов государства и общества.