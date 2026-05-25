Москва25 мая Вести.Президент России Владимир Путин спросил у губернатора Омской области Виталия Хоценко, действительно ли в регионе солнечных дней столько же, сколько и в Сочи.

Правда, что у вас солнечных дней в году столько же, сколько и в Сочи? обратился российский лидер к главе Омской области

Хоценко подтвердил, что это не легенда. Он отметил, что Омск входит в пятерку российских городов по количеству солнечных дней в году – от 290 до 310 дней в регионе солнечно.

Ранее Хоценко заявил, что Омская область лидирует по производству сельхозпродукции в стране.