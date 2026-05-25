Москва25 маяВести.Президент России Владимир Путин спросил у губернатора Омской области Виталия Хоценко, действительно ли в регионе солнечных дней столько же, сколько и в Сочи.
Хоценко подтвердил, что это не легенда. Он отметил, что Омск входит в пятерку российских городов по количеству солнечных дней в году – от 290 до 310 дней в регионе солнечно.
Ранее Хоценко заявил, что Омская область лидирует по производству сельхозпродукции в стране.