Москва29 июнВести.В небе над Белгородской областью был сбит и перехвачен 81 беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
Таковы приведенные им данные за прошедшие 24 часа.
Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбит и подавлен 81 беспилотникнаписал врио в своем канале в MAX
В результате атаки Украины пострадала мирная жительница Ракитянского округа. Отмечается, что госпитализация ей не понадобилась.