Шуваев: в Белгородской области сбит и подавлен 81 беспилотник

ПВО перехватила свыше 80 беспилотников в небе над Белгородской областью Шуваев: в Белгородской области сбит и подавлен 81 беспилотник

Москва29 июн Вести.В небе над Белгородской областью был сбит и перехвачен 81 беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Таковы приведенные им данные за прошедшие 24 часа.

Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбит и подавлен 81 беспилотник написал врио в своем канале в MAX

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