Москва27 нояВести.Российские средства ПВО за период с 21 по 27 ноября сбили 5422 беспилотника и 17 управляемых авиационных бомб ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб... 5422 беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в сводке Минобороны РФ о ходе проведения СВО
Кроме того, российские силы сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства, а также три крылатые ракеты большой дальности "Нептун".