ПВО РФ сбила 5422 беспилотника и 17 авиабомб ВСУ с 21 по 27 ноября в зоне СВО

ПВО РФ сбила 5422 беспилотника и 17 авиабомб в зоне спецоперации за неделю ПВО РФ сбила 5422 беспилотника и 17 авиабомб ВСУ с 21 по 27 ноября в зоне СВО

Москва27 ноя Вести.Российские средства ПВО за период с 21 по 27 ноября сбили 5422 беспилотника и 17 управляемых авиационных бомб ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб... 5422 беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сводке Минобороны РФ о ходе проведения СВО

Кроме того, российские силы сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства, а также три крылатые ракеты большой дальности "Нептун".