МО: ПВО за сутки сбила 872 украинских беспилотника и 4 авиабомбы в зоне СВО

Силы ПВО за сутки сбили 872 украинских беспилотника и 4 авиабомбы в зоне СВО МО: ПВО за сутки сбила 872 украинских беспилотника и 4 авиабомбы в зоне СВО

Москва26 ноя Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 872 украинских беспилотника в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты ... 872 беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в заявлении

В оборонном ведомстве добавили, что системы ПВО также перехватили и уничтожили четыре американские управляемые авиационные бомбы JDAM и две управляемые ракеты большой дальности "Нептун".

Ранее в Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на четверг, 26 ноября, сбили 343 украинских дрона над регионами России.