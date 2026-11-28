Минобороны: более 300 тысяч украинских беспилотников уничтожено с начала СВО

ПВО РФ сбила более 300 тыс. дронов с начала спецоперации Минобороны: более 300 тысяч украинских беспилотников уничтожено с начала СВО

Москва28 ноя Вести.Число украинских дронов, уничтоженных с начала спецоперации, превысило 301 тысячу, сообщает Минобороны РФ в сводке.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 301051 беспилотный летательный аппарат говорится в сообщении

Отмечается, что с начала СВО также уничтожены 674 самолета и 284 вертолета, а также 31811 танков и других боевых бронированных машин, 672 зенитных ракетных комплекса и 1799 боевых машин реактивных систем залпового огня.

За последние сутки средства российской ПВО уничтожили 1601 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.