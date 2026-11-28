Москва28 нояВести.Число украинских дронов, уничтоженных с начала спецоперации, превысило 301 тысячу, сообщает Минобороны РФ в сводке.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 301051 беспилотный летательный аппаратговорится в сообщении
Отмечается, что с начала СВО также уничтожены 674 самолета и 284 вертолета, а также 31811 танков и других боевых бронированных машин, 672 зенитных ракетных комплекса и 1799 боевых машин реактивных систем залпового огня.
За последние сутки средства российской ПВО уничтожили 1601 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.