В Ростовской области БПЛА уничтожены в Каменске-Шахтинском и Чертковском районе

ПВО сбила БПЛА в Каменске-Шахтинском и Чертковском районе Ростовской области В Ростовской области БПЛА уничтожены в Каменске-Шахтинском и Чертковском районе

Москва12 ноя Вести.Ночью 12 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов в Каменске-Шахтинском и Чертковском районе Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Каменске-Шахтинском и Чертковском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться отметил губернатор в своем канале на платформе MAX

При этом глава Ростовской области напомнил, что в регионе действует запрет на фото- и видеосъемку беспилотных атак, а также размещение такой информации в интернете.