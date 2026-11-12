Москва12 нояВести.Ночью 12 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов в Каменске-Шахтинском и Чертковском районе Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Каменске-Шахтинском и Чертковском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточнятьсяотметил губернатор в своем канале на платформе MAX
При этом глава Ростовской области напомнил, что в регионе действует запрет на фото- и видеосъемку беспилотных атак, а также размещение такой информации в интернете.