Пьяный водитель метал лопату в проезжающие машины в Тверской области В Тверской области неизвестный метал лопату в проезжающие автомобили

Москва3 июн Вести.В Тверской области задержали ранее судимого жителя Смоленской области, метавшего лопату в проезжающие автомобили на федеральной трассе М-9 "Балтия". Об этом сообщили в УМВД по региону.

По данным полиции, нетрезвый злоумышленник за рулем своего кроссовера случайно зацепил отбойник и посчитал, что в этом виноваты находившиеся неподалеку дорожные рабочие. Во время перепалки с ними он взял в микроавтобусе дорожников лопату и разбил ею все стекла в их автомобиле.

После этого агрессивный автомобилист переключил свою злость на других участников дорожного движения. Бегая по дороге, мужчина бросал лопату в проезжающие мимо машины рассказали в МВД

В результате повреждения получили пять машин.

Злоумышленника задержали на 215-м километре автотрассы М-9 "Балтия" в Зубцовском районе. В отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Дебошира поместили в изолятор временного содержания.

Следствие ходатайствует перед судом об аресте фигуранта.