Пьяный водитель сбил 9-летнего ребенка на зебре и скрылся с места ДТП в Башкирии В Башкирии задержали пьяного водителя, сбившего 9-летнего мальчика на зебре

Москва5 ноя Вести.Пьяный водитель иномарки сбил 9-летнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места ДТП в Башкирии. Мальчик с тяжелыми травмами в больнице. Мужчина, который был за рулем, задержан правоохранителями. Об этом рассказал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов.

Авария произошла утром 5 ноября, в четверг, на улице Ленина в Нефтекамске.

Неизвестный водитель Kia Rio совершил наезд на 9-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После совершения наезда водитель скрылся… Оказалось, что за рулем был 44-летний местный житель. При проверке установлено, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения — результат освидетельствования составил 0,489 мг/л написал Севастьянов в мессенджере МАХ

Школьника госпитализировали в реанимацию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.