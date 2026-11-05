Москва5 нояВести.Пьяный водитель иномарки сбил 9-летнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места ДТП в Башкирии. Мальчик с тяжелыми травмами в больнице. Мужчина, который был за рулем, задержан правоохранителями. Об этом рассказал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов.
Авария произошла утром 5 ноября, в четверг, на улице Ленина в Нефтекамске.
Неизвестный водитель Kia Rio совершил наезд на 9-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После совершения наезда водитель скрылся… Оказалось, что за рулем был 44-летний местный житель. При проверке установлено, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения — результат освидетельствования составил 0,489 мг/лнаписал Севастьянов в мессенджере МАХ
Школьника госпитализировали в реанимацию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.