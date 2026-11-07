Баржу, контейнеровоз и три лихтера подняли со дна Берингова моря на Чукотке

Пять затонувших судов подняли в бухте Эгвекинот на Чукотке Баржу, контейнеровоз и три лихтера подняли со дна Берингова моря на Чукотке

Москва7 ноя Вести.Подъем пяти затонувших в бухте Эгвекинот судов завершили на Чукотке, сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов в мессенджере МАХ.

Работы стартовали в июле — водолазы подняли со дна баржу, контейнеровоз и лихтеры типа ЛЭШ. Все эти суда лежали в бухте несколько десятков лет. Металл разрезали, погрузили в контейнеры и отправили в Приморье, а береговую линию привели в порядок написал глава Чукотского автономного округа

Он также уточнил, что комплекс мероприятий проводится в рамках федеральной программы "Генеральная уборка". С 2023 года со дна бухт Чукотки подняли более 200 тонн металла.

До 2030 года запланирован подъем еще четырех судов: трех в бухте Эмма у Провидения и одного в бухте Угольная у Беринговского, заявил Кузнецов.