Москва7 нояВести.Подъем пяти затонувших в бухте Эгвекинот судов завершили на Чукотке, сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов в мессенджере МАХ.
Работы стартовали в июле — водолазы подняли со дна баржу, контейнеровоз и лихтеры типа ЛЭШ. Все эти суда лежали в бухте несколько десятков лет. Металл разрезали, погрузили в контейнеры и отправили в Приморье, а береговую линию привели в порядокнаписал глава Чукотского автономного округа
Он также уточнил, что комплекс мероприятий проводится в рамках федеральной программы "Генеральная уборка". С 2023 года со дна бухт Чукотки подняли более 200 тонн металла.
До 2030 года запланирован подъем еще четырех судов: трех в бухте Эмма у Провидения и одного в бухте Угольная у Беринговского, заявил Кузнецов.