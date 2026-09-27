Москва27 сен Вести.Территориально-соседские общины "Дауркин", "Лорино" и "Анкальыт", занимающиеся традиционным промыслом морских животных, получили новую специализированную технику, сообщил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов в мессенджере МАХ.

Общине "Дауркин" Чукотского муниципального района передана моторная лодка "Алеут 5.0".

В распоряжение общины "Лорино" поступил гусеничный бульдозер "Шантуй SD16". Он будет использоваться для хозяйственных работ, в том числе для подъема из воды добытых морских млекопитающих написал глава региона

Колесный снегоболотоход "ТРЭКОЛ Вега" поступил в распоряжение охотников общины "Анкальыт" муниципального округа Эгвекинот. С его помощью члены общины смогут доставлять продукты своего промысла в национальные села.

Оснащение проведено в рамках государственной программы поддержки морского зверобойного промысла.