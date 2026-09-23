В ЕАО открыли административный комплекс службы охотнадзора В правительстве ЕАО сообщили о модернизации службы охотнадзора

Москва23 сен Вести.В Еврейской автономной области открыли административный комплекс службы охотнадзора. Подробности о планах по дальнейшей модернизации службы в интервью информационной службе "Вести" рассказал председатель правительства ЕАО Валерий Жуков.

Это не просто современное здание. Это системная, масштабная модернизация всей службы. Мы ожидаем строительства минимум нескольких объектов. Это и база кормоподготовки, планируется и жилой дом, а также помещение для обслуживания техники заявил Жуков

Административное и хозяйственное здания комплекса расположились на берегу живописного водоема в пригороде Биробиджана. Сюда будет стекаться вся информация о нелегальной охоте и рыбалке, конфликтных ситуациях, работе антибраконьерских групп.