Новые стандарты безопасности: эксперт рассказал, как теперь будут работать ЧОПы Директор НИЦ "Безопасность" Климочкин рассказал о реформе охранной отрасли

Москва23 сен Вести.Вступивший в силу закон "О частной охранной деятельности" ужесточает требования к работе частных охранных организаций и закрепляет их обязанность активно содействовать правоохранительным органам в обеспечении безопасности и борьбе с преступностью.

Об основных изменениях рассказал ИС "Вести" директор научно-исследовательского центра стратегического развития негосударственных структур безопасности (НИЦ "Безопасность") Олег Климочкин

С 1 сентября 2026 года вступил в силу закон № 427-ФЗ, который усиливает контроль за деятельностью частных охранных предприятий (ЧОПов).

Помимо повышения требований к квалификации персонала и отчетности, закон обязал охранные предприятия тесно сотрудничать с полицией.

Теперь ЧОПы не имеют права препятствовать доступу правоохранителей на охраняемые объекты, обязаны оперативно передавать им задержанных, сообщать о преступлениях и предоставлять записи с камер видеонаблюдения.

Это окончательно пресекает практику, когда охранники игнорировали требования полиции, ссылаясь на распоряжения своих заказчиков.

Теперь сотрудники ЧОПов обязаны сообщать правоохранительным органам все необходимые данные. Более того, в инструкцию охранника на объекте эти обязанности уже заложены. И если он их не выполняет, как минимум, его можно уволить. Если в его действиях нет более тяжкого состава, а дальше уже может быть уголовная статья за бездействие, за оставление в опасности. Пультовая охрана и сотрудники стационарных пунктов обязаны участвовать в обеспечении антитеррористической защищенности и информировать правоохранительные органы о существующих, либо готовящихся угрозах безопасности, либо совершаемых правонарушениях на объектах. Задержанных незамедлительно передавать правоохранительным органам, а также по обращению гражданина вызывать экстренные службы рассказал Климочкин

Около полутора миллионов объектов в России находятся под защитой частных охранных структур, которые обеспечивают безопасность как посредством пультового реагирования, так и через организацию стационарных постов с широким спектром обязанностей.

На стационарных пунктах работник ЧОПа обязан соблюдать все позиции: от пропускного режима до мониторинга систем безопасности и действий в чрезвычайных ситуациях добавил Климочкин

Также с сентября 2026 года для всех сотрудников частных охранных предприятий введена обязательная личная карточка работника ЧОП с внесением актуальных данных в специальный реестр Росгвардии.

Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что необходимо скорректировать нормативную базу в отношении мер защиты предприятий от БПЛА, чтобы частные охранные предприятия (ЧОП) могли применять антидроны с боевым зарядом.

На сегодняшний день беспилотники с боевым зарядом могут использовать только сотрудники Минобороны, военнослужащие.