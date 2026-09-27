В иркутских лесах нарушителей будут искать дроны В Иркутской области поиск нарушителей лесного законодательства поручат дронам

Москва27 сен Вести.В Иркутской области запущен пилотный проект по поиску нарушителей лесного законодательства с помощью беспилотных летательных аппаратов. Информация размещена в официальном канале MAX губернатора региона Игоря Кобзева.

В Иркутской области почти 70 млн га леса. Беспилотники позволят усилить постоянное наблюдение за лесом и выявить правонарушение там, куда человек добраться не может.

Перед запуском проанализировали риски, выделили зоны, где вероятность нарушений наиболее высока, и под эти данные разработали графики патрулирований говорится в сообщении

После фиксации дроном нарушения к месту отправятся специалисты. Информацию оперативно передадут в правоохранительные органы.

В лесном хозяйстве Приангарья беспилотники начали использовать с 2024 года, был закуплен 61 дрон отечественного производства.

Сейчас расширение отраслей, где применяется беспилотная техника, входит в федеральный рейтинг дронификации, который действует с 2026 года. Иркутская область – один из пилотных участников этого рейтинга уточняется в мессенджере

Первыми испытывать дроны для поиска незаконных рубок и несанкционированных свалок начнут в Куйтунском, Иркутском и Усть-Удинском лесничестве. Проект рассчитан на полгода и в случае успешных результатов будет продолжен.