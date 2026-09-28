Москва28 сен Вести.Компания "Азимут" (входит в состав Ростеха) установила новый аэродромный радиолокатор в аэропорту национального поселения Кепервеем на Чукотке, сообщает пресс-служба госкорпорации.

В Ростехе подчеркнули, что установка радиолокатора АОРЛ-АМИ 2700 повысила надежность авиасообщения в транспортном узле, который обеспечивает регулярные рейсы района с Магаданом и Анадырем.

Как отмечается, локатор максимально точно определяет положение самолетов, что позволяет увеличить пропускную способность аэропорта. Он также улучшает обмен информацией с воздушными судами и снижает нагрузку на диспетчерские службы.

Радар адаптирован к экстремальным условиям Крайнего Севера. Он компактный, потребляет мало энергии, а его узлы можно быстро заменить без привлечения специалистов. Радар этой модели также работает на Курилах, в Махачкале, Грозном и в Абхазии, добавили в пресс-службе.

Ранее губернатор Чукотки Владислав Кузнецов сообщил, что тарифы на авиадоставку продуктов в отдаленные села округа снижаются: железных дорог на Чукотке нет, поэтому продовольствие привозят самолетами.