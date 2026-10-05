Пять мирных жителей Курской области ранены после террористических ударов ВСУ

Пять жителей Курской области ранены в результате террористических ударов ВСУ Пять мирных жителей Курской области ранены после террористических ударов ВСУ

Москва5 окт Вести.Пять мирных жителей Курской области получили ранения в результате террористических ударов украинских боевиков. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Между городом Рыльском и селом Крупец … вражеский дрон ударил по легковому автомобилю. Ранены 63-летняя и 64-летняя женщины, 62-летний и 65-летний мужчины. У всех осколочные ранения, у двух человек травмы головы написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Пострадавших доставляют в медучреждение.

В деревне Бирюковка пострадал 45-летний мужчина — у него слепое осколочное ранение головы, груди. Он уже находится под наблюдением медиков в Курской областной больнице.