Москва4 авгВести.Пятеро сотрудников пожарного расчета МЧС России пострадали в городе Шебекино Белгородской области при атаке FPV-дрона на их служебный автомобиль, сообщает региональный оперштаб в мессенджере MAX.
При целенаправленной атаке со стороны ВСУ пострадали сотрудники МЧСотмечается в публикации
Пожарный расчет приехал в Шебекино, где от удара беспилотника загорелся грузовой автомобиль. Когда пожарные уезжали, FPV-дрон атаковал уже их автомобиль.
Пострадавших оперативно отвезли в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.
Пожарная техника повреждена.