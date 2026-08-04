В Шебекино в результате атаки FPV-дрона пострадали пятеро сотрудников МЧС

Пятеро пожарных получили ранения в Шебекино при атаке FPV-дрона В Шебекино в результате атаки FPV-дрона пострадали пятеро сотрудников МЧС

Москва4 авг Вести.Пятеро сотрудников пожарного расчета МЧС России пострадали в городе Шебекино Белгородской области при атаке FPV-дрона на их служебный автомобиль, сообщает региональный оперштаб в мессенджере MAX.

При целенаправленной атаке со стороны ВСУ пострадали сотрудники МЧС отмечается в публикации

Пожарный расчет приехал в Шебекино, где от удара беспилотника загорелся грузовой автомобиль. Когда пожарные уезжали, FPV-дрон атаковал уже их автомобиль.

Пострадавших оперативно отвезли в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.

Пожарная техника повреждена.