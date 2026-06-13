Раскрыта схема, по которой курганцы устраивали фиктивные браки с бойцами СВО В СК раскрыли схему фиктивных браков жителей Курганской области с бойцами СВО

Москва13 июн Вести.Жительница города Шумиха Светлана Миронова заключала фиктивные браки с участниками СВО по наводке своего бывшего мужа Максима, который нанимал "жертв" на работу на свою лесопилку. Заместитель руководителя Мишкинского МСО СУ СК России по Курганской области Ривальд Хасанов в интервью ИС "Вести" рассказал о преступной схеме.

По версии следствия, Светлана Миронова выходила замуж за участников СВО и забирала себе многомиллионные выплаты, предназначенные для военнослужащих. Ее бывший муж Максим Миронов владел лесопилкой и строил бани. Следователи считают, что именно он организовал преступную схему.

Одним из фиктивных супругов Светланы стал Владимир Дудин. После отправки на СВО мужчину комиссовали по состоянию здоровья, и он вернулся домой. Миронова, похоже, поняла, что она не сможет получить больше денег и развелась с Дудиным, а уже через четыре дня снова пошла под венец.

На этот раз ее избранником стал местный житель Олег Потапов. Бракосочетание прошло в сельском ЗАГСе, который находится недалеко от Шумихи. Следователи полагают, что церемония была фиктивной, поэтому жених с невестой и уехали в соседнее село, где их никто не знает. После свадьбы Олег Потапов спешно уехал на СВО, а еще через два месяца погиб, подорвался на мине.

Военком звонит, говорит: "Олег Потапов пропал. Кто такая [Светлана Миронова]?" Я говорю, что понятия не имею. "Как? Это же жена Олега". Такого быть не может. Они говорят: "Мы сами в шоке" поделилась сестра погибшего бойца Людмила Харина

Следователи выяснили, что Олег Потапов познакомился со Светланой, когда трудился на лесопилке ее бывшего мужа. Там она его очаровала, а экс-супруг предложил выгодную подработку. Так же, как и другим потенциальным женихам.

Обвиняемый им предлагал простую работу в Ростовской, Курганской областях, говорил, что это не связано с чем-то военным, убеждал, что для этой работы надо пройти медкомиссию и заключить брак, подсовывал им документы рассказал сотрудник СК Ривальд Хасанов

По словам соседей аферистов, бывшие супруги могли чем-то опаивать жертв и забирать у них документы.

Пока Светлана находилась в браке с очередным мужем, ее бывший супруг Максим Миронов подыскал еще одну женщину, которой предложил фиктивно расписаться с одним из своих работников, взамен пообещал сделать скидку на бани. Женщина согласилась и вскоре стала обвиняемой по делу о мошенничестве.

Светлане Мироновой предъявили обвинение в мошенничестве. Она находится под домашним арестом, ее бывший муж Максим – в СИЗО.