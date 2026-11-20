Москва20 ноя Вести.Расписание некоторых пригородных электричек Курского и Рижского направлений МЖД, в том числе МЦД-2 изменится с 21 по 23 ноября в связи с реконструкцией станции Царицыно. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Технологические окна продолжительностью 8 часов назначены с 21.00 21 ноября до 05.00 22 ноября, а также в те же часы с 22 на 23 ноября.

На период работ на участке от станции Царицыно до Красного Строителя изменятся пути следования для поездов обоих направлений. В связи с этим у некоторых электричек скорректировано время отправления и прибытия, количество остановок сказано в сообщении

В частности, поезда в сторону Нахабино проследуют станцию Покровское без остановок. Ряд электричек будут курсировать по укороченному маршруту, а часть поездов временно отменены.