Москва14 июнВести.В Казани спасатели освободили ребенка и пенсионерку-инвалида от наручников, сообщает главк МЧС по Татарстану.
В ведомстве пояснили, что 10-летний мальчик нашел их на улице, принес домой и надел на руки себе и своей бабушке – инвалиду 1 группы.
Самостоятельно снять их они не смогли, пришлось звать на помощь спасателей.
Для освобождения людей от наручников прибыла дежурная смена спасателей ЗПСО№2 Поисково-спасательной службы РТговорится в публикации ведомства в MAX
С помощью специнструмента они успешно разблокировали наручники и освободили руки 70-летней женщины и 10-летнего ребенка.