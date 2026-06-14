В Казани спасатели помогли ребенку и его бабушке освободиться от наручников

Ребенка и бабушку-инвалида освободили от наручников спасатели в Казани В Казани спасатели помогли ребенку и его бабушке освободиться от наручников

Москва14 июн Вести.В Казани спасатели освободили ребенка и пенсионерку-инвалида от наручников, сообщает главк МЧС по Татарстану.

В ведомстве пояснили, что 10-летний мальчик нашел их на улице, принес домой и надел на руки себе и своей бабушке – инвалиду 1 группы.

Самостоятельно снять их они не смогли, пришлось звать на помощь спасателей.

Для освобождения людей от наручников прибыла дежурная смена спасателей ЗПСО№2 Поисково-спасательной службы РТ говорится в публикации ведомства в MAX

С помощью специнструмента они успешно разблокировали наручники и освободили руки 70-летней женщины и 10-летнего ребенка.