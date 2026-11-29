При пожаре в квартире в Ленобласти погиб ребенок и пострадала женщина

Ребенок погиб, женщина пострадала при пожаре в квартире в Ленобласти При пожаре в квартире в Ленобласти погиб ребенок и пострадала женщина

Москва29 ноя Вести.Пожар в квартире многоэтажного дома во Всеволожском районе Ленинградской области унес жизнь ребенка, пострадала женщина, сообщает региональный главк МЧС в MAX.

Он произошел на пятом этаже 18-этажного дома в деревне Новое Девяткино. В квартире горела обстановка на площади 6 квадратных метров, уточнили в ведомстве.

К моменту прибытия пожарных ребенок примерно семи лет и женщина находились без сознания. Они были переданы медикам для проведения реанимационных мероприятий.

К сожалению, спасти ребенка не удалось говорится в публикации

На тушение пожара выезжали сотрудники ГУ МЧС по Ленобласти и "Леноблпожспаса".