Москва29 нояВести.Пожар в квартире многоэтажного дома во Всеволожском районе Ленинградской области унес жизнь ребенка, пострадала женщина, сообщает региональный главк МЧС в MAX.
Он произошел на пятом этаже 18-этажного дома в деревне Новое Девяткино. В квартире горела обстановка на площади 6 квадратных метров, уточнили в ведомстве.
К моменту прибытия пожарных ребенок примерно семи лет и женщина находились без сознания. Они были переданы медикам для проведения реанимационных мероприятий.
К сожалению, спасти ребенка не удалосьговорится в публикации
На тушение пожара выезжали сотрудники ГУ МЧС по Ленобласти и "Леноблпожспаса".