СК возбудил дело после смерти семилетнего ребенка при пожаре в Новом Девяткино

В Ленинградской области возбудили дело после гибели мальчика при пожаре СК возбудил дело после смерти семилетнего ребенка при пожаре в Новом Девяткино

Москва29 ноя Вести.В Ленинградской области возбудили уголовное дело после гибели семилетнего мальчика при пожаре в квартире. Об этом сообщило СУ СК России по региону на платформе MAX.

Трагедия произошла в многоквартирном доме на Арсенальной улице в деревне Новое Девяткино утром в воскресенье, 29 ноября. В результате пожара пострадали семилетний ребенок и его бабушка. Мальчика госпитализировали, но врачи не смогли его спасти – он скончался в больнице. Женщину также доставили в медицинское учреждение.

Дело возбудил следственный отдел по городу Мурино по статье о причинении смерти по неосторожности.

Следственным отделом по городу Мурино СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) говорится в публикации

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.