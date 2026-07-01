Российский рэпер Гуф стал членом партии "Новые люди"

Рэпер Гуф вступил в партию "Новые люди" Российский рэпер Гуф стал членом партии "Новые люди"

Москва1 июл Вести.Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, вступил в партию "Новые люди". Об этом сообщила пресс-служба фракции.

Уточняется, что артист присоединился к партии во время предвыборного съезда фракции.

На съезде в партию вступили... рэпер Гуф (Алексей Долматов) говорится в сообщении

В начале мая стало известно, что Долматов решил отправить часть средств, полученных с концерта, пострадавшим в Туапсе. Он поблагодарил зрителей и пообещал помочь городу.