Рэпер Guf передаст часть заработанного на концерте в Сочи пострадавшим в Туапсе

Часть средств с концерта Guf в Сочи передадут для помощи пострадавшим в Туапсе Рэпер Guf передаст часть заработанного на концерте в Сочи пострадавшим в Туапсе

Москва3 мая Вести.Часть средств, полученных с концерта рэпера Guf (Алексея Долматова) в Сочи, направят для помощи пострадавшим в Туапсе, сообщила пресс-служба творческого объединения Doma в Telegram-канале.

Алексей Долматов дал концерт в Сочи в субботу, 2 мая, в рамках прощального тура.

Туапсе, мы с вами! Часть средств с концерта в Сочи будет направлена на помощь пострадавшим и восстановление разрушений в Туапсе. Спасибо каждому, кто пришел написали в сообщении

В ночь на 28 апреля из-за падения обломков украинских беспилотников на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе произошел пожар. Утром 30 апреля пожар был потушен. В ночь на 1 мая в результате атаки БПЛА возник пожар на территории морского терминала. На следующий день пожар ликвидировали. Около 80 человек из домов близ нефтебазы были размещены в пунктах временного размещения.

Глава Туапсе Сергей Бойко сообщал, что собрано и вывезено более 13 тысяч кубометров мазута.