Рейс из Владикавказа в Москву приземлился в Самаре из-за нехватки топлива Рейс Владикавказ – Москва сел в Самаре из-за нехватки топлива

Москва11 сен Вести.Самолет авиакомпании "Победа", совершавший рейс из Владикавказа в Москву, экстренно приземлился в Самаре из-за критической нехватки топлива, пишет Mash.

Отмечается, что борт вылетел из Владикавказа поздно вечером 10 сентября с задержкой.

Борт с задержкой вылетел в 23.35 и спустя три часа вынужден был сесть в аэропорту Курумоч – все из-за критического остатка топлива после того, как пилотам пришлось лететь через Казахстан из-за объявленной в регионах опасности БПЛА сказано в сообщении

В самарском аэропорту пассажиры почти три часа сидели в самолете, а затем их разместили в аэропорту. Вылет в Москву назначили на 07.50, но затем перенесли на 15.00.

По информации канала, воду и питание – сосиску с макаронами – пассажирам выдали только через 13 часов ожидания. Гостиницу авиакомпания не предоставляла.