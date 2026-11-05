Москва5 нояВести.В Севастополе отменен режим ограничения электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба "Севастопольэнерго".
Режим временного ограничения электроснабжения снят. В 01.32 05.11.2026г. диспетчер ЧРДУ дал команду включить всех потребителейговорится в канале энергокомпании на платформе MAX
При этом в "Севастопольэнерго" обратились с просьбой к жителям города не включать все электроприборы в квартире одновременно, когда появится свет.
Подключайте технику постепенно. После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкампояснили энергетики
Ранее сообщалось, что ночью 4 ноября украинские вооруженные формирования нанесли новые удары по объектам энергетической инфраструктуры России, в результате чего жители Крыма и Севастополя вновь остались без электроснабжения.