Москва5 ноя Вести.В Севастополе отменен режим ограничения электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба "Севастопольэнерго".

Режим временного ограничения электроснабжения снят. В 01.32 05.11.2026г. диспетчер ЧРДУ дал команду включить всех потребителей говорится в канале энергокомпании на платформе MAX

При этом в "Севастопольэнерго" обратились с просьбой к жителям города не включать все электроприборы в квартире одновременно, когда появится свет.

Подключайте технику постепенно. После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам пояснили энергетики

Ранее сообщалось, что ночью 4 ноября украинские вооруженные формирования нанесли новые удары по объектам энергетической инфраструктуры России, в результате чего жители Крыма и Севастополя вновь остались без электроснабжения.