В Севастополе восстановлено электроснабжение Электроснабжение в Севастополе восстановлено

Москва4 ноя Вести.В Севастополе полностью восстановлено электроснабжение. Об этом сообщила пресс-служба "Севастопольэнерго".

Объем поступающей электроэнергии на город Севастополь восстановлен. В 23.47 все потребители включены говорится в канале энергетической компании на платформе MAX

Как сообщалось ранее, ночью 3 ноября в результате ударов, нанесенных по объектам энергетической инфраструктуры за пределами Севастополя, в городе наблюдались нарушения в энергоснабжении. Действовали ограничения на подачу электричества.