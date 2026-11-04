Минэнерго контролирует ситуацию с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя

Минэнерго контролирует ситуацию с энергоснабжением Крыма и Севастополя Минэнерго контролирует ситуацию с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя

Москва4 ноя Вести.Минэнерго держит на контроле ситуацию с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале Министерства.

Ночью 4 ноября украинские боевики ударили по объектам энергетической инфраструктуры России, в результате чего жители Крыма и Севастополя остались без электроснабжения. При этом аварийно-восстановительные работы были оперативно организованы.

Для скорейшей ликвидации последствий атаки и поэтапного восстановления электроснабжения действуют графики временного отключения потребления электроэнергии. Социально значимые объекты подключаются к резервным источникам питания говорится в публикации

Ранее в этот день губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил, что электроснабжение региона нарушено в результате атаки украинского беспилотника на магистральные энергосети, расположенные за пределами Запорожской области.